Россиянам назвали места для путешествий с ребенком на весенних каникулах

По его словам, в этот период, а именно с 28 марта по 5 апреля, республика «ещё вся в снегу, но уже чувствуется близость весны», а горный парк «Рускеала» ещё «напоминает ледяную сказку». Стоимость такой поездки для семьи из трёх человек составит 120 тысяч рублей.

Также эксперт порекомендовал побывать в Калининграде, где отдых обойдётся в сумму от 85 тысяч рублей за восемь ночей, или в Сочи, где родители с ребёнком смогут посетить аквапарки, дельфинарии и дендрарии.

Щербаченко отметил, что есть варианты спокойного отдыха в Минеральных Водах рядом с целебными источниками минеральной воды. Кроме того, можно выбрать Пятигорск или Ессентуки.

«Можно насладиться горными лыжами или сноубордом на Эльбрусе. В марте там более мягкая погода при меньшем количестве людей и часто более низке цены, чем в разгар зимы», — заключил он.

