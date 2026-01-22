Россиянам назвали места для путешествий с ребенком на весенних каникулах
Семья с ребёнком во время весенних каникул, в первую очередь, может отправиться в Карелию. Об этом NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
По его словам, в этот период, а именно с 28 марта по 5 апреля, республика «ещё вся в снегу, но уже чувствуется близость весны», а горный парк «Рускеала» ещё «напоминает ледяную сказку». Стоимость такой поездки для семьи из трёх человек составит 120 тысяч рублей.
Также эксперт порекомендовал побывать в Калининграде, где отдых обойдётся в сумму от 85 тысяч рублей за восемь ночей, или в Сочи, где родители с ребёнком смогут посетить аквапарки, дельфинарии и дендрарии.
Щербаченко отметил, что есть варианты спокойного отдыха в Минеральных Водах рядом с целебными источниками минеральной воды. Кроме того, можно выбрать Пятигорск или Ессентуки.
«Можно насладиться горными лыжами или сноубордом на Эльбрусе. В марте там более мягкая погода при меньшем количестве людей и часто более низке цены, чем в разгар зимы», — заключил он.
Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко рассказали, что маршрут «Золотое кольцо» России существенно расширится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
