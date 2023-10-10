Россиянам рекомендовали употреблять витамин С для защиты от ОРВИ

Она отметила, что нужно употреблять больше витамина C, например, добавлять в рацион цитрусы или использовать пищевые добавки. Кроме того, нужно уменьшить количество жиров в рационе, а долю клетчатки необходимо увеличить.

«Отличным решением будет по утрам готовить бодрящий напиток: в теплую воду добавьте куркуму, сок лимона, черный молотый перец и мед», - сказала Соколова.

Ранее, 10 октября, Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в последние две недели снижается. По данным федеральной службы, на 40-ой неделе по сравнению с прошлой показатель заболеваемости снизился на 7,7%, передает «Радиоточка НСН».

