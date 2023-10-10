Россиянам рекомендовали употреблять витамин С для защиты от ОРВИ
Чтобы защитить организм от сезонных вирусов, необходимо следить за питанием и позаботиться о повышении иммунитета. Об этом рассказала основатель и руководитель «Международной академии оздоровления и омоложения Натальи Соколовой», автор метода «Остеогимнастика» Наталья Соколова в разговоре с Life.ru.
Она отметила, что нужно употреблять больше витамина C, например, добавлять в рацион цитрусы или использовать пищевые добавки. Кроме того, нужно уменьшить количество жиров в рационе, а долю клетчатки необходимо увеличить.
«Отличным решением будет по утрам готовить бодрящий напиток: в теплую воду добавьте куркуму, сок лимона, черный молотый перец и мед», - сказала Соколова.
Ранее, 10 октября, Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в последние две недели снижается. По данным федеральной службы, на 40-ой неделе по сравнению с прошлой показатель заболеваемости снизился на 7,7%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru