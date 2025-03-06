Россиянам рассказали об уникальном подарочном сертификате для любого праздника
Уникальный цифровой подарочный сертификат позволяет не мучиться с выбором подарка для человека, у которого уже все есть. Об этом рассказали в «Ингосстрах».
Приобрести сертификат можно на сайте страховой компании. Для этого надо выбрать один из предложенных дизайнов, а также номинал. Также можно добавить текст поздравления, который человек получит по почте в месте с подарком.
Первый заместитель гендиректора компании Иван Матвеев рассказал, что сертификатом можно оплатить полную стоимость страхового полиса. Сам сертификат работает по принципу кошелька, и после каждой покупки баланс на нем сокращается в пределах оплаченной суммы.
Матвеев добавил, что сертификат активизируется на следующий день после получения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru