Россиянам рассказали об уникальном подарочном сертификате для любого праздника

Уникальный цифровой подарочный сертификат позволяет не мучиться с выбором подарка для человека, у которого уже все есть. Об этом рассказали в «Ингосстрах».

Приобрести сертификат можно на сайте страховой компании. Для этого надо выбрать один из предложенных дизайнов, а также номинал. Также можно добавить текст поздравления, который человек получит по почте в месте с подарком.

Первый заместитель гендиректора компании Иван Матвеев рассказал, что сертификатом можно оплатить полную стоимость страхового полиса. Сам сертификат работает по принципу кошелька, и после каждой покупки баланс на нем сокращается в пределах оплаченной суммы.

Матвеев добавил, что сертификат активизируется на следующий день после получения.



