Россиянам рассказали о рекордных страховых выплатах в начале зимы
Самую крупную страховую выплату за период с 29 ноября по 12 декабря 2024 года получил хозяин сгоревшего дома в Подмосковье, сообщили в «Ингосстрахе».
Как отмечается, страховой случай произошел в деревне Богаиха Московской области: в результате короткого замыкания сгорел дом и движимое имущество. Владелец после предоставления всех необходимых документов в итоге получил страховое возмещение в размере 28,9 миллионов рублей.
Второй по размеру выплат случай произошел в Наро-Фоминском районе Подмосковья. В результате залива жилого дома из-за аварии коммуникаций была повреждена внутренняя отделка помещений. Пострадавший получил от страховщика более 13 миллионов рублей.
Всего за первую половину декабря «Ингосстрах» выплатил своим клиентам более 96 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время было урегулировано 375 убытков. Сейчас его клиенты могут сообщить о страховом случае без посещения офиса – в мобильном приложении IngoMobile или на официальном сайте компании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru