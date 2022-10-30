Россиянам рассказали, как записать близких в телефоне, чтобы запутать мошенников
Директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская считает, что россиянам не стоит записывать в телефонах близких родственников по очевидным названиям «мама», «папа» и так далее.
«Одна из распространенных схем мошенничества с использованием механизмов социальной инженерии — это звонки родственникам от имени абонента, чей список контактов они получили с целью получения денег», - цитирует Бобровскую Прайм.
При этом она допускает, что в телефоне может быть пару номеров родственников, подписанных очевидно. Это поможет тому, кто придет владельцу на помощь, если таковая потребуется.
Ранее стало известно, что в Запорожье будут проверять телефоны на наличие подписок на проукраинские ресурсы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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