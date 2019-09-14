Россиянам рассказали, как узнать историю рода по фамилии

Мосин назвал несколько характерных принципов образования фамилий россиян в интервью «Российской газете».

В основе фамилии может быть черта характера или внешности.

«Прихрамывал человек — у него могло появиться сначала прозвище, а затем и фамилия Хромых. Не сложно догадаться, откуда могли пойти фамилии Самохвалов, Кривошеин, Толстоухов, Кривоногов и Заякин», — пояснил ученый.

Второй принцип формировании фамилия – принадлежность крестьян конкретному помещику или месту проживания. Поэтому все жители деревни Петухово для соседей становились Петуховыми. Если принадлежали помещику Троекурову, — Троекуровыми, уточняют Известия.

Фамилии также возникали в соответствии с родом занятий. Отсюда в России столько Кузнецовых, Каблуковых, Мельниковых.

Наиболее распространенный способ дать фамилию – сформировать ее из имени родителей, чаще всего, по отцовской линии.