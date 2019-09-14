Россиянам рассказали, как узнать историю рода по фамилии
Мосин назвал несколько характерных принципов образования фамилий россиян в интервью «Российской газете».
В основе фамилии может быть черта характера или внешности.
«Прихрамывал человек — у него могло появиться сначала прозвище, а затем и фамилия Хромых. Не сложно догадаться, откуда могли пойти фамилии Самохвалов, Кривошеин, Толстоухов, Кривоногов и Заякин», — пояснил ученый.
Второй принцип формировании фамилия – принадлежность крестьян конкретному помещику или месту проживания. Поэтому все жители деревни Петухово для соседей становились Петуховыми. Если принадлежали помещику Троекурову, — Троекуровыми, уточняют Известия.
Фамилии также возникали в соответствии с родом занятий. Отсюда в России столько Кузнецовых, Каблуковых, Мельниковых.
Наиболее распространенный способ дать фамилию – сформировать ее из имени родителей, чаще всего, по отцовской линии.
«Иванов — Иванов сын, Фролов — сын Фрола и так далее. Третьяк — третий ребенок в семье — образовал фамилию Третьяков. Первый сын — Первой или Первуша, второй — Вторыга», — сказал историк.
Исследователь порекомендовал расспросить родных об истории фамилии и обратиться в архивные учреждения. Алексей Мосин предостерег от мошенников, которые за большие деньги предоставят генеалогическое древо, не соответствующее истинной истории рода.
Ранее НСН рассказала, как «Волонтеры Победы» помогают восстанавливать семейное древо.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- СМИ: МАК выяснил причину аварийной посадки А321 на кукурузном поле
- Россиянам рассказали, как узнать историю рода по фамилии
- В Германии ввели ограничение для «Газпрома» к транзиту через OPAL
- Нейрохихург дал прогноз по состоянию Заворотнюк
- Кучма опасается давления «нормандской четверки» на Украины