Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах

Чтобы сэкономить на авиабилетах, следует начинать искать их за 8–12 недель до вылета, особенно летом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.

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По его словам, также сэкономить помогут рейсы с пересадками, непопулярное время для вылета или невозвратные билеты, однако в последнем случае нужно быть уверенным в своих планах.

«Изучайте тревел-предложения от банков и авиакомпаний. Копите мили... Перед покупкой сравните цены на разных платформах», - добавил эксперт.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что россияне смогут воспользоваться субсидиями на авиаперелёты, которые действовали в 2024 году, сообщает «Свободная пресса».

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