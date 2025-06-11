Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах

По его словам, также сэкономить помогут рейсы с пересадками, непопулярное время для вылета или невозвратные билеты, однако в последнем случае нужно быть уверенным в своих планах.

«Изучайте тревел-предложения от банков и авиакомпаний. Копите мили... Перед покупкой сравните цены на разных платформах», - добавил эксперт.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что россияне смогут воспользоваться субсидиями на авиаперелёты, которые действовали в 2024 году, сообщает «Свободная пресса».

