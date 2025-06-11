Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах
Чтобы сэкономить на авиабилетах, следует начинать искать их за 8–12 недель до вылета, особенно летом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.
По его словам, также сэкономить помогут рейсы с пересадками, непопулярное время для вылета или невозвратные билеты, однако в последнем случае нужно быть уверенным в своих планах.
«Изучайте тревел-предложения от банков и авиакомпаний. Копите мили... Перед покупкой сравните цены на разных платформах», - добавил эксперт.
Ранее в Минтрансе РФ заявили, что россияне смогут воспользоваться субсидиями на авиаперелёты, которые действовали в 2024 году, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что у него был хороший разговор с Путиным
- В России зафиксировали рекордный уровень доверия россиян к официальной медицине
- В школах России могут повысить возраст предоставления бесплатного питания
- Ким Чен Ын передал Путину поздравление с Днем России
- Институт PRIO зафиксировал в мире рекордное число вооруженных конфликтов
- Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах
- Льва Шлосберга отправили под домашний арест по делу о фейках
- Мединский анонсировал срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными с Украиной
- Россиянам объяснили, почему майнинг криптовалюты является рискованным бизнесом
- Песков: Снижение потолка цен на нефть не способствует стабилизации рынка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru