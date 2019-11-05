Россиянам рассказали, как бороться с нехваткой солнца
Медики рассказали о том, как можно избежать последствий из-за нехватки солнечного света. Сообщается, что в этом вопросе помогут нормализация режима сна, употребление в пищу жирной морской рыбы, занятия спортом, яркие цвета в одежде, а также общение с приятными людьми. Об этом РИА Новости рассказали врачи.
Как рассказал психолог Илья Шабшин, дефицит солнца негативно сказывается на психическом и физическом состоянии граждан. В частности, это может приводить к ухудшению настроения, грусти, пессимизму, печали и апатии. Такие изменения связаны с тем, что психологически недостаток света воспринимается негативно, как темная сторона жизни, пишут argumenti.ru.
Чтобы компенсировaть нехвaтку светa, психолог рекомендовaл восполнять его зa счет яркого желтого освещения домa. В одежде он посоветовaл выбирaть светлые тонa и яркие aксессуaры. Домa нa позитивный лaд помогут нaстроиться плед и рaзноцветные подушки.
Своими советами поделилась также и врач-терапевт Елена Тихомирова. Она сообщила, что недостаток солнечного света может привести к дефициту витамина D в организме и замедлению метаболической активности. Чтобы избежать таких последствий, следует есть содержащие много йода и витамина D продукты. В частности, полезными окажутся морская капуста, жирная морская рыба и печень трески.
Кроме того, медики также посоветовали уделить время занятиям спортом, благодаря которым выделяются дофамин и эндорфин, так называемые «гормоны радости».
Ранее сообщалось, что среди россиян преобладают «жаворонки». По данным опроса «Левада-центра», две трети граждан нашей страны по будням встают с 06:00 до 07:00. Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в эфире НСН опроверг данные опроса и заявил, что опираться нужно на научные исследования, а не на социологические.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Минфин оценил доходы бюджета из-за повышения НДС
- В России может снова появиться понятие «военная тайна»
- Штрафы до полумиллиона грозят производителям порошкового алкоголя
- Новости за ночь: Путин уволил генералов МЧС, МВД и СК РФ
- Украина заявила о готовности отказаться от транзита газа из России