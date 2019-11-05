Россиянам рассказали, как бороться с нехваткой солнца

Медики рассказали о том, как можно избежать последствий из-за нехватки солнечного света. Сообщается, что в этом вопросе помогут нормализация режима сна, употребление в пищу жирной морской рыбы, занятия спортом, яркие цвета в одежде, а также общение с приятными людьми. Об этом РИА Новости рассказали врачи.

Как рассказал психолог Илья Шабшин, дефицит солнца негативно сказывается на психическом и физическом состоянии граждан. В частности, это может приводить к ухудшению настроения, грусти, пессимизму, печали и апатии. Такие изменения связаны с тем, что психологически недостаток света воспринимается негативно, как темная сторона жизни, пишут argumenti.ru.

Чтобы компенсировaть нехвaтку светa, психолог рекомендовaл восполнять его зa счет яркого желтого освещения домa. В одежде он посоветовaл выбирaть светлые тонa и яркие aксессуaры. Домa нa позитивный лaд помогут нaстроиться плед и рaзноцветные подушки.

Своими советами поделилась также и врач-терапевт Елена Тихомирова. Она сообщила, что недостаток солнечного света может привести к дефициту витамина D в организме и замедлению метаболической активности. Чтобы избежать таких последствий, следует есть содержащие много йода и витамина D продукты. В частности, полезными окажутся морская капуста, жирная морская рыба и печень трески.

Кроме того, медики также посоветовали уделить время занятиям спортом, благодаря которым выделяются дофамин и эндорфин, так называемые «гормоны радости».

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