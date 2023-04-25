Россиянам рассказали, что нужно сделать первым делом на даче на майских праздниках
Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов отметил, что необходимо начать с фитосанитарного порядка на участке.
Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН рассказал, как привести дачный участок в порядок на майских праздниках.
«Открытие дачного сезона уже в марте началось. Обрезку деревьев делать уже поздно. Если вы на майские приедете впервые на участок, наведите фитосанитарный порядок у себя на даче: какие-то плоды гнилые, санитарная обрезка, засохшие ветка. Если вы этого не сделаете, то борьба с вредителями заведомо проиграна. У каждого порядок на даче свой, но не должно быть растительных остатков. Кто–то огород делает, кто-то сад. Обработка почвы – универсальный совет, если вы еще не обрабатывали почву огорода. Если это сад, то лучше перекопку не делать, а делать культивацию», - отметил он.
Ранее руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в пресс-центре НСН назвал основные нарушения среди дачников.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- В Совфеде оценили выдвижение Байдена на второй срок
- СМИ: новый российский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей
- Военнослужащего из Ростовской области посадили на 14 лет за госизмену
- Вице-президент США Камала Харрис подтвердила готовность переизбираться вместе с Байденом
- Сербия может изменить позицию по Украине из-за Косово
- США предупредили Казахстан о вторичных санкциях за помощь России
- Госдума попросила Путина сделать 25 апреля Днем военного корреспондента
- Сыгравший Гарри Поттера Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом
- Орешкин: без российских энергоносителей экономика Европы стала неконкурентноспособной
- Под Херсоном сбили украинский Су-25
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru