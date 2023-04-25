Россиянам рассказали, что нужно сделать первым делом на даче на майских праздниках

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН рассказал, как привести дачный участок в порядок на майских праздниках.

«Открытие дачного сезона уже в марте началось. Обрезку деревьев делать уже поздно. Если вы на майские приедете впервые на участок, наведите фитосанитарный порядок у себя на даче: какие-то плоды гнилые, санитарная обрезка, засохшие ветка. Если вы этого не сделаете, то борьба с вредителями заведомо проиграна. У каждого порядок на даче свой, но не должно быть растительных остатков. Кто–то огород делает, кто-то сад. Обработка почвы – универсальный совет, если вы еще не обрабатывали почву огорода. Если это сад, то лучше перекопку не делать, а делать культивацию», - отметил он.

Ранее руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в пресс-центре НСН назвал основные нарушения среди дачников.

