Россиянам посоветовали не загорать на юге страны в ближайшие дни
В ближайшие два-три дня солнечная активность в южных регионах России достигнет опасных значений, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в Воронежской, Брянской, Курской и Орловской областях индекс ультрафиолетового излучения в ближайшие дни будет доходить до семи единиц. На юге Ставропольского и Краснодарского краев, в том числе в Сочи, в Адыгее показатель достигнет восьми-девяти единиц, передаёт ТАСС. Высокий УФ-индекс в первые три дня недели также будет отмечаться в Забайкалье и Приморье – семь единиц, говорят специалисты.
Поражения на коже при столь высоком индексе появляются очень быстро, предупредил Вильфанд. В подобных условиях возрастает вероятность ожогов кожи и вероятность солнечных ударов.
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