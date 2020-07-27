Россиянам посоветовали не загорать на юге страны в ближайшие дни

В ближайшие два-три дня солнечная активность в южных регионах России достигнет опасных значений, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Воронежской, Брянской, Курской и Орловской областях индекс ультрафиолетового излучения в ближайшие дни будет доходить до семи единиц. На юге Ставропольского и Краснодарского краев, в том числе в Сочи, в Адыгее показатель достигнет восьми-девяти единиц, передаёт ТАСС. Высокий УФ-индекс в первые три дня недели также будет отмечаться в Забайкалье и Приморье – семь единиц, говорят специалисты.

Поражения на коже при столь высоком индексе появляются очень быстро, предупредил Вильфанд. В подобных условиях возрастает вероятность ожогов кожи и вероятность солнечных ударов.

