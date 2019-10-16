Россиянам пообещали теплый ноябрь
На большей части Европейской части России температура воздуха в ноябре будет выше климатической нормы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Теплее обычного будет погода в Ленобласти, Поволжье, Новгородской, Вологодской областях, Псковской областях, в Центральном федеральном округе, а также почти на всем юге России, сообщает Газета.ру
Кроме того, на один градус теплее будет и в северных регионах: Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Коми, отмечают «Известия».
Впрочем, в некоторых регионах, напротив, ноябрь будет холоднее обычного – в Краснодарском крае и южной части Крыма. А вот на большей части Сибири погода будет соответствовать климатическим нормам, передает RT.
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