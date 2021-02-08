Россиянам помогут рублем и вакцинируют полстраны

По меньшей мере полтриллиона рублей будет дополнительно выделено на социальные расходы.

Новый пакет мер поддержки населения России может представить лично президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве.

Из-за пандемии и масштабного локдауна российская экономика пережила самое сильное падение за последние 11 лет. ВВП страны, по оценке Росстата, снизился на 3,1%, реальные располагаемые доходы россиян – на 3,5%, число живущих за чертой бедности по итогам 9 месяцев 2020 года достигло 19,6 млн человек. Меры дополнительной поддержки призваны решить проблему недовольства падением уровня жизни в преддверии осенних выборов в Госдуму, пояснили собеседники агентства.

Ограничительные меры, связанные с коронавирусом, будут сохраняться вплоть до формирования коллективного иммунитета. Это означает необходимость привить 68,6 млн человек. Такое заявление сделала вице-премьер по соцвопросам Татьяна Голикова. Причем, это без учета переболевших и детей в возрасте до 18 лет. Пока что российские компании произвели чуть более 8,5 миллионов доз вакцины – эти данные также привела Голикова.

Накопления в размере от 20 до 50 миллионов рублей хотели бы иметь к моменту завершения трудовой карьеры 27 процентов россиян. Еще 22 процента готовы провести заслуженный отдых с капиталом от 5 до 10 миллионов рублей. Такие данные были получены по итогам опроса Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и «Рамблера». По выходе на пенсию эти сбережения респонденты хотели бы тратить на путешествия, содержание жилья и получение качественной медицинской помощи.

Сделать большие пенсии для всех пенсионеров в одночасье пока невозможно, но руководство страны старается подходить к этому поэтапно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этому препятствуют «черные полосы в развитии». Песков уточнил, что под черными полосами он имеет в виду мировые экономические кризисы, вызванные глобальными проблемами, как, например, нынешняя пандемия.

Штраф за участие в несогласованной акции глухонемого жителю Санкт-Петербурга будет обжалован. Об этом сообщил ТАСС его адвокат. Суд оштрафовал Евгения Агафонова на 5 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Полицейские заявили, что он вместе с другими участниками митинга выкрикивал лозунги. Судья с ними согласилась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, сказал, что не знает, «что было с судьей», но в этом случае есть смысл оспорить решение суда.

