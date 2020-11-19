Россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Ведомство до конца текущего года намерено оцифровать все сведения с 1926 года. Все 525 млн записей, хранившихся на бумаге, переместят в облачный реестр ЕГР ЗАГС.

Также налоговая планирует в будущем отказаться от некоторых бумажных бланков, перейдя на реестровую модель.

В сообщении на сайте ФСН отмечается, что в скором времени свидетельства о разводе станут «историей», а свидетельства о браке будут выдаваться лишь для «сохранения торжественности церемонии».

