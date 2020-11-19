Россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе
Россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).
Ведомство до конца текущего года намерено оцифровать все сведения с 1926 года. Все 525 млн записей, хранившихся на бумаге, переместят в облачный реестр ЕГР ЗАГС.
Также налоговая планирует в будущем отказаться от некоторых бумажных бланков, перейдя на реестровую модель.
В сообщении на сайте ФСН отмечается, что в скором времени свидетельства о разводе станут «историей», а свидетельства о браке будут выдаваться лишь для «сохранения торжественности церемонии».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru