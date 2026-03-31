Россиянам объяснили рассылку из Реестра воинского учета от «Госуслуг»
Рассылка из Реестра воинского учёта от портала «Госуслуги» связана с переходом военкоматов на электронный формат работы. Об этом «Ленте.ру» заявила независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая.
По её словам, сообщения о внесении изменений в данные Реестра воинского учёта не являются повесткой с требованием явки в военкомат, поэтому гражданам каких-либо действий «самостоятельно производить не нужно».
«Это простая систематизация. Если военкомат вас вызовет, тогда на «Госуслуги» придет повестка... с указанием основания и датой явки», — заключила она.
Ранее в Генштабе ВС РФ указали, что дата явки по повестке в военкомат россиян, подлежащих призыву, не может составлять более 30 дней со дня размещения документа в реестре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
