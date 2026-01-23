Россиянам объяснили, как можно сэкономить на КАСКО
Значительно сократить стоимость КАСКО позволит включение в страховой договор условия о безусловной франшизе. Об этом NEWS.ru заявил член президиума Российского союза автостраховщиков (РСА) Ярослав Остудин.
Он отметил, что размер экономии будет зависеть от величины франшизы. Если, например, она составляет 30 тысяч рублей при страховой сумме автомобиля два млн рублей, можно сэкономить около 40%.
«30-35% — при страховой сумме три млн рублей; 15-20% — при страховой сумме пять млн рублей», — указал эксперт.
Остудин добавил, что размер скидки за наличие франшизы или набор рисков возраст автомобиля никак не влияет.
Ранее в «СберСтраховании» рассказали, что женщины, оформившие КАСКО, обращались за выплатами чаще мужчин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
