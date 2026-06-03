Россиянам назвали самую технологичную страховую компанию

Фонд «Сколково» поделился рейтингом инновационности страховых компаний за 2025 год. Список возглавил «Ингосстрах», сообщили авторы исследования.

Он занял первое место рейтинга, завоевав 187 баллов. Среди критериев оценки: цифровые сервисы, инвестиции в инновации, сотрудничество со стартапами, инновационная оргструктура, участие в мероприятиях по продвижению инноваций и поддержка проектов ранних стадий.

Исследование проводилось среди 20 крупнейших по сборам универсальных страховщиков России. При формировании списка применялась методика ранжирования, основанная на открытых, доступных для изучения и проверенных данных. Он составлялся ради продвижения инновационного развития и технологических проектов в страховом секторе.

Первый заместитель генерального директора компании «Ингосстрах» Иван Матвеев отметил, что за первым местом в рейтинге «Сколково» стоит масштабная работа сотрудников компании, которые внедряют технологии в продукты, процессы и промышленную эксплуатацию.

«В 2025 году мы усилили цифровой и AI-контур компании, развивали Open API, новые платежные сценарии, платформу ИИ для сотрудников и отдельное направление мультиагентных систем», — сказал Матвеев.

Он рассказал про работу организации по подготовке будущих кадров. За отчетный период компания организовала 94 мероприятия для школьников и студентов, включая лекции, мастер-классы, дни карьеры, деловые игры, хакатоны, кейс-чемпионаты и специализированную Ингошколу Data Science.

