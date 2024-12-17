Россиянам назвали плюсы невозвратных тарифов в отелях
В случае введения в отелях невозвратных тарифов, россияне получат возможность заплатить за проживание меньшую сумму. Как пишут «Известия», об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
По его словам, это будет актуально, если гражданин полностью уверен в том, что поездка состоится. Тогда можно будет рассчитывать на скидку. В противном случае, всегда можно будет заплатить больше, но сохранить возможность возврата средств.
Шепелев отметил, что благодаря невозвратным тарифам владельцы отелей смогут снижать свои издержки. С ним согласен руководитель профессиональной комиссии Московской ассоциации туристических агентств (МАТА) Александр Преображенский.
«Часто отказ от брони происходит за столь малый срок, что отель не успевает перепродать номер. Невозвратные тарифы помогут избежать таких издержек, что поддержит отрасль», — заметил он.
Ранее в Минэкономразвития РФ предложили разрешить отелям страны вводить более дешевые невозвратные тарифы, при отмене бронирования плата за него возвращаться не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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