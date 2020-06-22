Россиянам напомнили об укороченной рабочей недели
Гражданам Российской Федерации предстоит сокращённая четырехдневная рабочая неделя. Об этом напоминает министерство труда и социальной защиты РФ. Ранее президент Владимир Путин своим указом объявил 24 июня нерабочим днем в связи с проведением парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
До этого проведение мероприятия было перенесено с 9 мая из-за ситуации с коронавирусом, напоминает Газета.ру.
Между тем, как отмечает RT, стали известны самые популярные среди россиян государственные слуги в мае и начале июня. Сервис подачи заявления на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет стал самым популярным на портале госуслуг за это время. Об этом информирует Минэкономразвития.
На втором месте среди самых популярных госуслуг в мае и начале июня оказалась запись на приём к врачу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru