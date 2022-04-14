Россиянам напомнили об эффективных способах борьбы со стрессом

Чтобы справиться со стрессом, человеку нужно понимать себя и осознавать, что радует именно его даже в тяжёлые моменты. Об этом рассказала психолог Светлана Колосова в беседе с NEWS.ru.

Психолог напомнила, что необходимо сохранять свои базовые ценности и поддерживать гигиену сознания. По ее мнению, универсальным способом борьбы со стрессом может стать активный образ жизни и прогулки на свежем воздухе. Она подчеркнула, что новостные программы и чтение СМИ не могут стать основой в жизни.

«Максимально выезжайте, двигайтесь, потому что гормоны кортизола должны быть переработаны, организм должен быть в движении. Спорт, воздух, активный образ жизни — как нельзя лучше для человека, который в стрессе», — посоветовала специалистка.

Кроме того, для борьбы со стрессом в нынешние непростые времена можно использовать творчество, посещать секции и кружки, начать играть на музыкальных инструментах, не отказываться от театров и выставок. Психолог добавила, что каждый человек имеет около 100 ресурсных состояний, чтобы поддерживать свое психическое равновесие.

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