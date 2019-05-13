Россиянам напомнили о следующих длинных выходных через полгода

Роструд рассказал, когда россиян ждут новые длинные выходные дни. Как сообщили в пресс-службе Роструда, это будет лишь в ноябре этого года. Тогда по случаю Дня народного единства россияне будут отдыхать с субботы, 2 ноября по понедельник, 4 ноября, пишет РИА ФАН.

При этом в День России 12 июня, который в этом году приходится на среду, граждане РФ будут отдыхать только в этот день, отмечает РЕН ТВ.

Напомним, что предыдущие длительные выходные в РФ были связаны с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы. Они продолжались с 1 по 5 мая и с 9 по 12. Ранее Минтруд в следующем году также предложил сделать майские праздники длинными - с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая, сообщает Ura.ru.

