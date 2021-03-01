Россиянам напомнили о продолжительности отпуска за ненормированный рабочий день
Сотрудника нельзя привлекать к работе в выходной день, мотивируя это ненормированным рабочим днем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруд РФ.
При этом максимальная продолжительность отпуска за такой режим работы не закреплена в законе, а минимальная - три дня. Максимальная продолжительность ежедневной работы в режиме ненормированного рабочего дня законом также не установлена, однако работа в ненормированном режиме по законодательству не удлиняет рабочий день, а позволяет работодателю привлекать в исключительных случаях к работе сверх установленной продолжительности рабочего дня и только те категории работников, которые определены перечнем.
Как отметили в министерстве, работа в выходной день оплачивается в соответствии с требованием законодательства.
Ранее стало известно, как пережить без потерь для здоровья шестидневную рабочую неделю.
Помочь легко справиться с более продолжительным рабочим циклом поможет мысль о том, что после длинной рабочей неделей последует сразу несколько выходных дней.
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