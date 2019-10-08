Россиянам напомнили о приближении длинных выходных

В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что в начале ноября россиян ждут длинные выходные со 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства. Об этом пишет Утро.ру.

При этом в ведомстве подчеркнули, то первое ноября будет полноценным рабочим днём, а не коротким, так как день не предшествует празднику, добавляет Ura.ru.

Напомним, День народного единства отмечается 4 ноября. Праздник был утверждён в 2005-ом году. Именно в этот день в 1612-ом году князю Дмитрию Пожарскому и купцу Кузьме Минину удалось поднять ополчение, чтобы выгнать интервентов из Москвы.

