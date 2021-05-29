Россиянам напомнили о предстоящих июньских выходных
Россиян в июне ожидает три выходных дня подряд, напомнил адвокат Владимир Постанюк в беседе с «Российской газетой».
Защитник отметил, что 12 июня — День России — общероссийский праздник, относящийся к нерабочим дням. При этом Постанюк подчеркнул, что в этом году День России выпадает на субботу, поэтому работающих граждан страны ожидают «некоторые нюансы переноса праздника».
«Для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) — праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной, 14 июня (понедельник) — выходной, перенесенный с субботы», — объяснил эксперт.
Для россиян, работающих шесть дней в неделю, переноса выходного дня не будет, и с 14 июня начнется обычная рабочая неделя.
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