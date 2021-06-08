Россиянам напомнили о предстоящей короткой рабочей неделе

Россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно, сообщает пресс-служба Роструда.

Третья неделя месяца будет короткой из-за Дня России, который отмечается 12 июня. В связи с тем, что он приходится на субботу, выходной будет перенесён на понедельник 14 июня.

Ранее сервис «Зарплата.ру» выяснил, что больше половины россиян (58%) регулярно работают по выходным, сообщает телеканал «МИР 24». Согласно результатам исследования, компенсацию за сверхурочную работу получают только 12% респондентов.

