Россиянам напомнили о предстоящей короткой рабочей неделе
Россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно, сообщает пресс-служба Роструда.
Третья неделя месяца будет короткой из-за Дня России, который отмечается 12 июня. В связи с тем, что он приходится на субботу, выходной будет перенесён на понедельник 14 июня.
Ранее сервис «Зарплата.ру» выяснил, что больше половины россиян (58%) регулярно работают по выходным, сообщает телеканал «МИР 24». Согласно результатам исследования, компенсацию за сверхурочную работу получают только 12% респондентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru