Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с Днем защитника Отечества

В конце недели жителей России ожидают трехдневные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом напомнили в Роструде. Там уточнили, что отдыхать россияне будут с 22 по 24 февраля, передает Ura.ru.

Праздник в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник. Следующие также трехдневные выходные гражданам будут предоставлены уже в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта, пишут «Известия».

Ранее Ростурд сообщал, что россиян в 2020 году ждут восемь сокращенных рабочих недель. Связано это с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

