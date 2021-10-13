Россиянам напомнили о четырехдневных выходных в ноябре
Ноябрьские праздники в нынешнем году станут длиннее за счет дополнительного выходного дня. Об этом рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в беседе с «Российской газетой».
По словам юриста, отмечающийся 4 ноября День народного единства выпадает на четверг, поэтому и праздничный день, и следующая за ним пятница будут нерабочими.
Далее россиян ожидают два обычных выходных, суббота и воскресенье. Таким образом, жители страны смогут отдыхать четыре дня подряд, пишут Известия.
Соловьев отметил, что продолжительность предшествующего празднику рабочего дня сократят на один час. Сотрудникам, чей отпуск выпадает на праздничный выходной, продлят отдых на один день, отмечает «Свободная пресса».
Однако длинные ноябрьские выходные не затронут работников предприятий непрерывного производства.
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