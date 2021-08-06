Россиянам напомнили о базовых принципах безопасности на охоте

Специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш напомнил о том, как надо обращаться с оружием на охоте.

Он перечислил ряд принципов: заряжать ружье надо только на охоте, разряжать при выходе из леса, не возить заряженное оружие в автомобиле, носить его только дулом вверх.

Охота на людей. Жестокая сказка или реальность?

«Охота – это оружие, это опасность. И начинающим, и уже опытным охотникам необходимо проявлять бдительность», – заявил Латыш Радио 1.

Он напомнил базовые правила безопасности при обращении с оружием:

В Московском регионе недавно открыли сезон охоты на тетерева, рябчика, глухаря и полевую дичь (перепел, фазан, куропатка).

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БезопасностьОхота
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