Россиянам напомнили о базовых принципах безопасности на охоте

Специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш напомнил о том, как надо обращаться с оружием на охоте.

Он перечислил ряд принципов: заряжать ружье надо только на охоте, разряжать при выходе из леса, не возить заряженное оружие в автомобиле, носить его только дулом вверх.