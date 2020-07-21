Россиянам компенсируют потраченные на отдых в стране деньги

Правительство России собирается поддержать внутренний туризм. Жителям страны планируют компенсировать потраченные на отдых в стране деньги. Выплату инициировал Ростуризм. Деньги предполагается выделить из государственного бюджета. Граждане, которые отправились путешествовать по территории страны, получат по 5 тыс рублей за каждые потраченные на отдых 25 тыс. Один человек сможет получить в качестве компенсаций не более 15 тыс рублей.

Однако поддержку получат только те туристы, которые будут совершать поездки через туроператоров, а размещаться в гостиницах и отелях. Частного сектора инициатива не коснётся. Такое мнение высказал «Радио 1» председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

«Вопрос прорабатывается, пока норма не принята. Как я понимаю, с технической точки зрения реализации этого проекта, турист должен будет пользоваться официальными средствами размещения. Он должен будет документально доказать расходы именно в гостиницах и санаториях. Это, безусловно, не относится к частному сектору – это относятся к официальным поездкам, которые совершены через туроператоров либо с использованием официальных средств размещения, которые имеют свою классификацию в соответствии с правилами. В настоящий момент в России около 15 тыс отелей, которые прошли классификацию, плюс ещё санатории. Система поддержки туризма достаточно широко применяется во всех странах. И это нормально, потому что деньги, которые государство вложит в туристическую сферу, к нему вернутся в виде налогов, дополнительных сборов», – отметил собеседник «Радио 1».

По мнению Дмитрия Давыденко, предлагаемая мера может стимулировать некоторых туристов совершать поездки по России.

«Это определённая стимуляция того, чтобы человек поехал и потратил деньги. Одно дело, когда он потратил 75 тыс рублей, а другое дело, когда ему примерно 15 тыс вернули. То есть он потратил 60 тыс рублей за тот отдых, за который бы потратил 75 тыс. Разумеется, это является определённым стимулом, и какое-то количество дополнительных туристов отрасль получит. Это можно сравнить с продажей товаров по акции», – сказал эксперт.

Как предполагают в Ростуризме, условиями для получения компенсационных выплат может стать следующее:

– необходимо потратить на отдых более 25 тыс рублей;

– срок бронирования отеля должен быть более пяти ночей;

– наличие платёжной карты «Мир», так как расчёт и начисление денежных средств будут совершаться именно на неё.

