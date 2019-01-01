Россиянам хотят запретить сожительствовать с лисами и крокодилами

В Минприроды намерены расширить список животных, которых нельзя держать дома. Как отмечает АГН «Москва», в расширенный список ведомства попали, в частности, крокодилы, обыкновенные лисицы, питоны, длина которых превышает четыре метра, а также макаки, гиены и мурены.

При этом источник подчёркивает, что этот список может быть скорректирован. Ранее в Минприроды выступили с инициативой ввести запрет на содержание в домашних условиях хищных животных, ядовитых змей и насекомых, а также морских млекопитающих. В документе уточняется, что под запрет могут попасть хищники весом более 20 килограммов: медведи, тигры, ирбисы, гепарды и другие, подчёркивает Ura.ru.

Напомним, Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными в декабре прошлого года.

