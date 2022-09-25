Россиянам без повесток разъяснили правила выезда за рубеж

Россияне, находящиеся в запасе и желающие выехать за границу, должны уведомить об этом военкомат, разъясняет Telegram-канал «Объясняем».

«Надо посетить свой военкомат, сообщить о предстоящей командировке и узнать порядок дальнейших действий. Военный билет брать за границу не нужно», - объясняют тем, кто находится в запасе, но не получал повестку.

Если призывник болеет, об этом следует сообщить в военкомат, а после выздоровления явиться туда, отмечает «Газета.ру».

«В противном случае вы будете считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями», — говорится в сообщении.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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