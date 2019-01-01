Россиян возмутил совет Онищенко жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал совет пожилым россиянам о том, как избавиться от жира на животе.

Парламентарий уверен, что для хорошей физической формы россиянам надо жить «чуть-чуть впроголодь», а также не забывать про физические упражнения. Об этом он заявил в интервью RNS в ответ на слова американских специалистов о необходимости интервальных тренировок.

Совет Онищенко возмутил россиян. Интернет-пользователи раскритиковали его слова, предложив не платить депутату зарплату, передаёт Ura.ru.

Как сообщает Москва 24, ранее американские учёные заявили, что для снижения количества жировых отложений пожилым людям стоит заниматься интервальными тренировками.

