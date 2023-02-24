Россиян призвали защититься от клещей заранее
Россиянам необходимо готовиться к весеннему пику активности клещей до того, как закончится зима, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, иммунолога Михаила Костинова.
По его словам, во многих регионах в апреле начинается сезон активности кровососущих, которые являются переносчиками опасной инфекции. Предотвратить заражение клещевым энцефалитом можно с помощью вакцинации. Завершить двухэтапный курс желательно за месяц до появления клещей. Две дозы вводятся с интервалом один месяц.
Костинов отметил, что в поликлиниках страны вакцина имеется в наличии.
Вакцинацию от клещевой инфекции следует проводить заранее – осенью, заявил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН.
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