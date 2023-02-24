Россиян призвали защититься от клещей заранее

По его словам, во многих регионах в апреле начинается сезон активности кровососущих, которые являются переносчиками опасной инфекции. Предотвратить заражение клещевым энцефалитом можно с помощью вакцинации. Завершить двухэтапный курс желательно за месяц до появления клещей. Две дозы вводятся с интервалом один месяц.

Костинов отметил, что в поликлиниках страны вакцина имеется в наличии.

Вакцинацию от клещевой инфекции следует проводить заранее – осенью, заявил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН.

