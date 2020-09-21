Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Цены на поездки на такси могут подорожать на 22-23 процента, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование Института Гайдара.

В документе говорится, что на цены может повлиять официальное трудоустройство водителей такси в штат таксопарков. Сейчас они работают как индивидуальные предприниматели или самозанятые.

Ранее общественные движения предложили дать водителям право требовать с ними заключения трудовых договоров.

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Эксперты считают, что основную часть водителей следует оставить в статусе самозанятых, иначе бюджет недополучит 40 процентов дохода от сектора пассажирских автомобильных перевозок.

В свою очередь, профсоюзы считают, что только при официальном трудоустройстве водителей представляется возможным защита их прав.

В августе «Коммерсант» писал, что в Москве до конца года заработает система, запрещающая агрегаторам передавать заказы водителям такси, которые злостно нарушают правила дорожного движения и не соблюдают нормы режима труда и отдыха.

Она будет представлять собой программный «шлюз» между таксистом и агрегатором заказов, который будет ограничивать поступление предложений.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Баранов
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