Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Эксперты считают, что основную часть водителей следует оставить в статусе самозанятых, иначе бюджет недополучит 40 процентов дохода от сектора пассажирских автомобильных перевозок.

В свою очередь, профсоюзы считают, что только при официальном трудоустройстве водителей представляется возможным защита их прав.

В августе «Коммерсант» писал, что в Москве до конца года заработает система, запрещающая агрегаторам передавать заказы водителям такси, которые злостно нарушают правила дорожного движения и не соблюдают нормы режима труда и отдыха.

Она будет представлять собой программный «шлюз» между таксистом и агрегатором заказов, который будет ограничивать поступление предложений.

