Россиян предупредили о резком росте цен на такси
Цены на поездки на такси могут подорожать на 22-23 процента, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование Института Гайдара.
В документе говорится, что на цены может повлиять официальное трудоустройство водителей такси в штат таксопарков. Сейчас они работают как индивидуальные предприниматели или самозанятые.
Ранее общественные движения предложили дать водителям право требовать с ними заключения трудовых договоров.
Эксперты считают, что основную часть водителей следует оставить в статусе самозанятых, иначе бюджет недополучит 40 процентов дохода от сектора пассажирских автомобильных перевозок.
В свою очередь, профсоюзы считают, что только при официальном трудоустройстве водителей представляется возможным защита их прав.
В августе «Коммерсант» писал, что в Москве до конца года заработает система, запрещающая агрегаторам передавать заказы водителям такси, которые злостно нарушают правила дорожного движения и не соблюдают нормы режима труда и отдыха.
Она будет представлять собой программный «шлюз» между таксистом и агрегатором заказов, который будет ограничивать поступление предложений.
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