Эксперты предупредили о возможных мошенничествах в Telegram

Эксперты по информационной безопасности предупредили о мошенничестве в Telegram из-за появления там новых платежных форм.

Гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников объяснил, что платежные формы повлекут за собой распространение фейковых торговых площадок, сообщают «Известия».

Эксперт рассказал, как пользователям онлайн-банков защитить свои деньги

Кроме того, новые платежные возможности могут спровоцировать захват мошенниками торговых площадок с целью подмены платежных реквизитов.

Руководство Telegram сообщило о планируемых новшествах 19 апреля. В мессенджер решили включить прямые продажи товаров и услуг, ранее оплата осуществлялась только через специальные боты.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МессенджерыМошенничество
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