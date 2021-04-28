Эксперты предупредили о возможных мошенничествах в Telegram
Эксперты по информационной безопасности предупредили о мошенничестве в Telegram из-за появления там новых платежных форм.
Гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников объяснил, что платежные формы повлекут за собой распространение фейковых торговых площадок, сообщают «Известия».
Кроме того, новые платежные возможности могут спровоцировать захват мошенниками торговых площадок с целью подмены платежных реквизитов.
Руководство Telegram сообщило о планируемых новшествах 19 апреля. В мессенджер решили включить прямые продажи товаров и услуг, ранее оплата осуществлялась только через специальные боты.
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