Эксперты предупредили о возможных мошенничествах в Telegram

Кроме того, новые платежные возможности могут спровоцировать захват мошенниками торговых площадок с целью подмены платежных реквизитов.

Руководство Telegram сообщило о планируемых новшествах 19 апреля. В мессенджер решили включить прямые продажи товаров и услуг, ранее оплата осуществлялась только через специальные боты.

