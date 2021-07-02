Россиян освободили от подачи налоговой декларации при продаже недорогой недвижимости
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию при продаже жилой недвижимости на сумму до миллиона рублей в год. А также нежилых помещений – до 250 тысяч рублей. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
При этом речь идет о недвижимости, которой граждане владели больше минимального срока. Минимальный срок владения в данном случае составляет пять лет, а в некоторых ситуациях – три года.
Ранее сообщалось, что в России судом впервые изъято единственное жильё у гражданина, признанного банкротом.
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