Россиян освободили от подачи налоговой декларации при продаже недорогой недвижимости

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию при продаже жилой недвижимости на сумму до миллиона рублей в год. А также нежилых помещений – до 250 тысяч рублей. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом речь идет о недвижимости, которой граждане владели больше минимального срока. Минимальный срок владения в данном случае составляет пять лет, а в некоторых ситуациях – три года.

Ранее сообщалось, что в России судом впервые изъято единственное жильё у гражданина, признанного банкротом.

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