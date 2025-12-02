Россиян могут начать штрафовать на 500 тысяч рублей за буллинг

Законопроект, разработанный группой депутатов во главе с главой партии Леонидом Слуцким, будет внесен в Госдуму 2 декабря. Новая статья в КоАП установит наказание за систематическое унижение чести и достоинства, в том числе в Сети. Штрафы могут достигать 500 тыс. рублей для организаций, 200 тыс. — для должностных лиц и 50 тыс. — для граждан.

Депутат обосновал инициативу статистикой: каждый четвертый школьник сталкивался с травлей, а 75% детей — с кибербуллингом, причем этот показатель растет. По его словам, обидчики, чувствуя безнаказанность, «сбиваются в стаи». Часто причиной травли становится контент, который публикуют в соцсетях родители самих жертв.

Отмечается, что цель законопроекта — создать действенный механизм для оперативного пресечения травли и формирования культуры нетерпимости к унижению достоинства.

Основные признаки буллинга — нежелание ребенка ходить в школу, замкнутость, скрытность, жалобы на боли и невозможность выстроить диалог с ребенком. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.

