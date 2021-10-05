Россия возобновила регулярное авиасообщение с пятью странами

Россия с 5 октября возобновит регулярные рейсы с Данией, Новой Зеландией, Джибути, ЮАР и Перу, приостановленные на фоне пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, запланировано по два рейса в неделю из Москвы в Джибути, Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург, из Санкт-Петербурга — в Копенгаген.

Однако ни один из российских перевозчиков пока не объявил о решении возобновить полеты в указанные страны, отмечает телеканал «360».

Кроме того, Россия расширит географию полетов в Испанию и Индию. Так, со вторника из Москвы и Петербурга смогут отправляться по четыре рейса в неделю на Гоа и в Дели, а также два рейса из Москвы на Тенерифе, отмечает Ura.ru.

