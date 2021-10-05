Россия возобновила регулярное авиасообщение с пятью странами
Россия с 5 октября возобновит регулярные рейсы с Данией, Новой Зеландией, Джибути, ЮАР и Перу, приостановленные на фоне пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
По данным оперштаба, запланировано по два рейса в неделю из Москвы в Джибути, Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург, из Санкт-Петербурга — в Копенгаген.
Однако ни один из российских перевозчиков пока не объявил о решении возобновить полеты в указанные страны, отмечает телеканал «360».
Кроме того, Россия расширит географию полетов в Испанию и Индию. Так, со вторника из Москвы и Петербурга смогут отправляться по четыре рейса в неделю на Гоа и в Дели, а также два рейса из Москвы на Тенерифе, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Цена на газ в Европе вновь обновила исторический максимум
- СМИ сообщили об ограничениях поставок шоколадных батончиков Bounty
- В Германии опровергли причастность России к росту цен на газ
- Госкомиссия разрешила пуск корабля «Союз» с «киноэкипажем»
- В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления
- СК возбудил дела против задержанного за убийство студенток в Гае
- Станцию «Луна-25» запустят в июле 2022 года
- Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области признал вину
- Россия возобновила регулярное авиасообщение с пятью странами
- СМИ: В Челябинской области судью тяжело ранили во время охоты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru