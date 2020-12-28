Россия вошла в топ-5 стран с наименьшей зависимостью от глобальных интернет-платформ

Россия вошла в пятёрку стран, наименее зависимых от глобальных интернет-ресурсов, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Согласно данным подведомственного службе «Главного радиочастотного центра», Россия занимает второе место среди государств с долей интернет-пользователей выше 75% численности населения.

Отмечается, что страна обладает собственными качественными сервисами, в частности, «большой популярностью пользуются отечественный поисковик и социальные сети».

Лидером среди видеохостингов в России остаётся зарубежный Youtube. В ведомстве подчёркивают, что у сервиса нет прямого конкурента в стране, и он «пока незаменим». Платформой пользуются 57% населения страны, или 70% пользователей интернета.

Как уточняет Роскомнадзор, в ходе исследования было проанализировано использование Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube и поисковика Google в 24 странах. Ведомство выбрало государства с различными численностью населения, географическим положением, уровнем проникновения интернета.

Цель исследования — выяснить роль иностранных интернет-платформ в информационных пространствах разных стран, сколько населения ими пользуется и насколько от них зависят жители России.

