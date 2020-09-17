Россия вошла в десятку стран с лучшим прогрессом по здоровью и образованию

Россия за последнее десятилетие вошла в десятку стран, которые добились самых лучших показателей развития человеческого капитала, особенно в части обеспечения здоровья и образования. Такая характеристика содержится в Индексе человеческого капитала Всемирного банка. Речь идёт о последнем обновленном варианте рейтинга, передает ТАСС.

В Индекс человеческого капитала 2020 года вошли данные о состоянии здоровья и уровне образования по 174 государствам, в которых проживает 98% населения Земного шара. Сведения охватывают период до марта включительно.

Как отмечают в Банке, улучшение в России в первую очередь относится к показателям состояния здоровья. Это, в частности, выражается в более высокой доле детей, которые доживут до пятилетнего возраста, и 15-летних россиян, которые доживут до 60 лет. Ещё один показатель - снижение низкорослости.

Кроме того, подчеркивается, что за последние 10 лет в РФ произошло сокращение смертности среди взрослого населения. Однако в абсолютных цифрах этот показатель остаётся слишком высоки, есть также угроза отката ситуации назад из-за пандемии коронавируса.

Россия также оказалась в пятёрке стран, которые демонстрируют самый значительный в Европе и Центральной Азии прирост ожидаемой продолжительности обучения.

