Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о борьбе с киберпреступностью

Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что проект был предложен специальному комитету организации.

«Проект учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности, в том числе криминальное использование криптовалюты», — приводит сообщение РИА Новости.

Россия стала первой страной, разработавшей и представившей в ООН проект универсальной конвенции по противодействию информационной преступности. Тем самым страна предложила мировому сообществу свои наработки, «которые могли бы лечь в основу будущего всеобъемлющего инструмента для его дальнейшего наполнения с учетом позиций государств всего мира».

Проект конвенции был разработан межведомственной рабочей группой по противодействию информационной преступности, в состав которой вошли представители Генпрокуратуры, МИД РФ и других заинтересованных ведомств.

В частности, документ вводит «новые составы преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий», а также расширяет сферу сотрудничества между странами «в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов».

