Россия спустилась на 81-е место в рейтинге равноправия полов
Россия опустись в мировом рейтинге гендерного разрыва. Если в прошлом году РФ по уровню равноправия полов занимала 75-е место, то по итогам 2019 Всемирный экономический форум поместил страну только на 81-ю позицию.
Рейтинги составляются исходя из доступности для представителей обоих полов образования, здравоохранения, карьерных перспектив и политических прав.
В случае со здравоохранением и образованием в России наблюдается практически идеальное равноправие, а вот по политическим правам наша страна занимает только 122-е место, отмечает телеканал «360».
Если говорить в целом о мире, то ситуация с гендерным неравенством постепенно улучшается, однако для достижения полного равноправия понадобится еще сто лет, сообщает «ФедералПресс».
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