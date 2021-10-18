Россия сняла запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев
Запрет на въезд на территорию России, введенный в рамках борьбы с пандемией COVID-19, больше не распространяется на членов семей граждан других стран и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале консульского департамента министерства иностранных дел России.
«К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители», — уточнили в МИД.
Въезд этих категорий лиц на территорию РФ возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства либо установление опеки или попечительства.
Если между РФ и государством гражданства родственника не заключено соглашение о безвизовых поездках, приглашающий постоянно проживающий в России гражданин должен обратиться в МВД России «для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru