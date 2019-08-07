Россия рискует стать страной бедняков
За чертой бедности живут более четверти российских детей. Шансов выбраться из нищеты у них немного
В семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума живут 26% детей в возрасте до 18 лет. Такие данные содержатся в исследовании Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности». Проведенные на основе данных за 2017 год они стали наиболее актуальным профилем детской бедности в России. Самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях — 52,2%. Заметим в скобках, что как раз на многодетные семьи были направлены декларированные государством меры поддержки. Но, показал проведенный по заказу правительства закрытый опрос ФСО, более 40% россиян не заметили увеличения помощи семьям с детьми от государства, - отмечает РБК. С точки зрения эффективности этих мер показательно, что 26-процентный уровень детской бедности оказывается вдвое выше показателя в целом по стране – 12,9% населения или без малого 19 миллионов человек.
Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности – там 45% детей растут в малоимущих семьях, - свидетельствует Росстат. Весьма простой рецепт помощи таким семьям предложила в эфире НСН председатель комиссии СПЧ по социальным правам, директор авторского центра «Мир семьи» Ирина Киркора.
«Любой вопрос, связанный с доходом семьи – это вопрос, где работают и куда могут трудоустроиться родители. Иногда в местности, где они проживают, нет другой работы. И, соответственно, доход семьи – это доход от хозяйства и временная работа. В этой истории нужно просто озаботиться и создать возможность занятости для родителей, у которых заработная плата низкая»
Этот рецепт легко имплементируется и на любые другие категории малоимущих семей. Как, впрочем, и многие другие меры социально-экономической поддержки, о которых в эфире НСН неоднократно говорили эксперты. Тот же необлагаемый налогами минимальный доход в размере, к примеру, в 50 тысяч рублей на человека или в 150 тысяч на семью, как предлагал экономист Василий Колташов.
Ничего подобного нет и не предполагается. А отдаленные катастрофические последствия такого положения вещей в том, что дети в малоимущих семьях не могут получить достойного образования и качественного медобслуживания. Они станут аутсайдерами на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, - указала в интервью РБК директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Стало быть, их дети тоже будут расти в нищете. И дети их детей с большой вероятностью тоже. И мы получим огромную долю населения, в течение нескольких поколений живущую в условиях нищеты. В парадигме аутсайдерства. Нужно ли рассуждать на тему возможности какого-то «рывка» в таких условиях?
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