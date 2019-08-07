Россия рискует стать страной бедняков

В семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума живут 26% детей в возрасте до 18 лет. Такие данные содержатся в исследовании Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности». Проведенные на основе данных за 2017 год они стали наиболее актуальным профилем детской бедности в России. Самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях — 52,2%. Заметим в скобках, что как раз на многодетные семьи были направлены декларированные государством меры поддержки. Но, показал проведенный по заказу правительства закрытый опрос ФСО, более 40% россиян не заметили увеличения помощи семьям с детьми от государства, - отмечает РБК. С точки зрения эффективности этих мер показательно, что 26-процентный уровень детской бедности оказывается вдвое выше показателя в целом по стране – 12,9% населения или без малого 19 миллионов человек.

Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности – там 45% детей растут в малоимущих семьях, - свидетельствует Росстат. Весьма простой рецепт помощи таким семьям предложила в эфире НСН председатель комиссии СПЧ по социальным правам, директор авторского центра «Мир семьи» Ирина Киркора.