Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза

В 2023 году РФ запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 страны. Документы доступны в том числе жителям Китая, Индии, Турции. Виза действительна в течение 60 суток со дня оформления, возможный срок пребывания в РФ — до 16 суток со дня въезда. Теперь в перечень входят 64 страны.

МИД в мае анонсировал расширение списка стран для выдачи электронных виз в Россию, при этом в ведомстве отметили, что не будут оглашать его заранее, передает «Радиоточка НСН».

