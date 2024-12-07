Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза

Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза, сообщается на официальном сайте правительства.

В список добавили Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Из перечня исключены Сербия и Андорра.

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В 2023 году РФ запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 страны. Документы доступны в том числе жителям Китая, Индии, Турции. Виза действительна в течение 60 суток со дня оформления, возможный срок пребывания в РФ — до 16 суток со дня въезда. Теперь в перечень входят 64 страны.

МИД в мае анонсировал расширение списка стран для выдачи электронных виз в Россию, при этом в ведомстве отметили, что не будут оглашать его заранее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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