Россия продлевает запрет на полеты в Турцию до 21 июня, но «открывает» Хорватию

Россия в июне возобновит регулярное авиасообщение с рядом стран, при этом сохранится запрет на полеты в Турцию и Танзанию до 21 июня включительно.

Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.

Со 2 июня Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией по маршруту Москва-Лондон, с 10 июня – с Хорватией, Австрией, Венгрией, Люксембургом, Ливаном, Марокко и Маврикием.

Кроме того, с 10 июня возобновляются чартеры в Албанию.

