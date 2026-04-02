ОАЭ после конфликта вокруг Ирана будут отдаляться от США и налаживать более тесные связи с Россией и Китаем, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

ОАЭ призвали ООН срочно принять меры для восстановления судоходства в Ормузском проливе, включая возможное применение силы, пишет Bloomberg. Они предлагают задействовать механизмы Седьмой главы Устава ООН, которая позволяет санкционировать военные и экономические меры при угрозе миру. Решение ООН может дать международную легитимность странам Персидского залива для участия в военных действиях или создании военно-морской коалиции для открытия пролива. Балмасов объяснил, что ОАЭ обращаются в ООН, так как больше не рассчитывают на единоличную поддержку со стороны США.