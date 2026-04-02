Трамп не защитит: Конфликт с Ираном сблизит ОАЭ с Россией и Китаем
Сергей Балмасов заявил НСН, что США обещали защищать ОАЭ, но по ним сейчас прилетают ракеты.
ОАЭ после конфликта вокруг Ирана будут отдаляться от США и налаживать более тесные связи с Россией и Китаем, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
ОАЭ призвали ООН срочно принять меры для восстановления судоходства в Ормузском проливе, включая возможное применение силы, пишет Bloomberg. Они предлагают задействовать механизмы Седьмой главы Устава ООН, которая позволяет санкционировать военные и экономические меры при угрозе миру. Решение ООН может дать международную легитимность странам Персидского залива для участия в военных действиях или создании военно-морской коалиции для открытия пролива. Балмасов объяснил, что ОАЭ обращаются в ООН, так как больше не рассчитывают на единоличную поддержку со стороны США.
«У ОАЭ серьезные ВВС, как и у Саудовской Аравии, крутые самолеты нового поколения. Но они плохо ими умеют пользоваться, хотя американцы и французы их учили. У них есть дорогие цацки, но что с ними делать? Ирана они боятся, население ОАЭ в армию точно идти не хочет. Главный вывод всех стран региона в том, что с Трампом можно не договариваться. Все его договоренности могут ничего не означать уже через минуту. ОАЭ прекрасно понимают, что ни США, ни Франция им не помогут. Поэтому не исключаю, что они начнут усиливать отношения с Китаем. Даже мы способны и Ирану, и ОАЭ гарантировать соблюдение интересов. США обещали защищать ОАЭ, но по ним сейчас прилетают ракеты. В Эмиратах сейчас встал вопрос, что делать дальше. Они накупили оружия у США и Франции на сотни миллиардов долларов, а где благодарность, где защита? Переломный момент в этом смысле», - рассказал он.
Ирану не нужен военный конфликт с соседними странами в случае, если США завершат конфликт с Ираном и уйдут от решения проблемы с Ормузским проливом, заявил в интервью НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов