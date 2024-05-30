Россия и Таиланд ведут переговоры о приеме карт «Мир»
Переговоры о приеме карт платежной системы «Мир» ведут Россия и Таиланд. Об этом пишут Известия со ссылкой на посольство РФ в королевстве.
В диппредставительстве отметили, что этот актуальный вопрос рассматривают соответствующие профильные ведомства.
«На данный момент полагали бы преждевременным обозначать какие-либо сроки внедрения использования в Таиланде карт платежной системы "Мир"», — указали в посольстве.
Как ожидается, прием карт «Мир» может увеличить доходы, получаемые в сфере туриндустрии, для популярного у россиян Таиланда. По словам представителя Национального координационного центра международного делового сотрудничества (НКЦ) в королевстве Айсона Анурака, стороны проделали большую переговорную и техническую работу по внедрению российской платежной системы. Однако финальное решение по этому вопросу должно принять правительство Таиланда.
Ранее стало известно, что власти Маврикия планируют внедрить карты платежной системы «Мир», напоминает Ura.ru.
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