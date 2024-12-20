Россия и прикаспийские страны продлят запрет на вылов осетровых

Такое решение приняли страны-участники 8-й сессии Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами, которая состоялась в Астрахани. На ней также было решено не устанавливать квоты экспорта на икру и мясо осетровых видов рыб на 2025 год.

«Вылов осетровых в будущем году, как и ранее, будет осуществляться только в целях научных исследований и искусственного воспроизводства», - уточнили в Росрыболовстве.

Ранее стало известно, что спрос на черную икру в России вырос почти на 10%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

