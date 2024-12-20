Россия и прикаспийские страны продлят запрет на вылов осетровых
Россия и другие прикаспийские государства продлят запрет на коммерческий вылов осетровых рыб в 2025 году, сообщает Росрыболовство.
Такое решение приняли страны-участники 8-й сессии Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами, которая состоялась в Астрахани. На ней также было решено не устанавливать квоты экспорта на икру и мясо осетровых видов рыб на 2025 год.
«Вылов осетровых в будущем году, как и ранее, будет осуществляться только в целях научных исследований и искусственного воспроизводства», - уточнили в Росрыболовстве.
Ранее стало известно, что спрос на черную икру в России вырос почти на 10%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru