Россия и КНДР возобновили регулярное железнодорожное сообщение
Регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей возобновили. Об этом заявила пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая в беседе с РИА Новости.
Пассажирское сообщение с КНДР приостановили в 2020 году на фоне пандемии. В июне текущего года по инициативе северокорейской стороны было начато нерегулярное пассажирское сообщение. По данным РЖД, с 16 декабря три раза в неделю начнет курсировать международный поезд № 645/646 из северокорейского Тумангана в российский Хасан.
«В ЖДПП Хасан... открыто регулярное пассажирское сообщение. На 15.00 (8.00 мск) уссурийские таможенники оформили пассажирский поезд на выезд в КНДР», — рассказала Кульчицкая, подчеркнув, что всего проследовало два гражданина РФ.
Пресс-секретарь добавила, что пункт пропуска продолжает работать в грузовом направлении.
Ранее в РЖД объявили о возобновлении железнодорожного сообщения с Китаем, с 15 декабря пассажирский поезд в КНР будет курсировать ежедневно с отправлением из Суйфэньхэ и из Гродеково, пишет 360.ru.
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