Россия и Китай состыковали мост через Амур

Две части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыковали в ночь на 31 мая. Об этом сообщает life.ru.

Отмечается, что за процессом стыковки понаблюдали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также губернатор Приамурья Василий Орлов.

Стыковкой занимались российские и китайские строители. Так как мост пересекает границу между двумя странами, на церемонии присутствовали сторожевые катера с обеих сторон. После стыковки они запустили в воздух зелёные огни, обозначив этим открытие пути между Россией и Китаем, пишет «Свободная пресса».

